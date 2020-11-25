"Главная задача - уничтожить морской десант противника", - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На одном из полигонов боевой подготовки, на Херсонщине, состоялись практические меры проверки боевой готовности передовых авиационных наводчиков, экипажей вертолетов армейской авиации и мобильных резервов десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

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- Основной задачей для наших военнослужащих стал поиск, обнаружение и уничтожение авангарда морского десанта условного противника, - отметил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. - В частности, передовые авиационные наводчики продемонстрировали свои умения и навыки по предоставлению указаний вертолетам по уничтожению врага и определению мест для десантирования, непосредственно с "поля боя".

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По словам командующего, для военнослужащих, несущих службу на южном направлении - это стало не только хорошей проверкой, но и возможностью усовершенствовать слаженность экипажей вертолетов и взаимодействие с другими подразделениями родов войск.

Вместе с тем, вертолетчики отработали упражнения по стрельбе в полете на малых высотах по уничтожению наземных целей условного противника.

- Проверка - это всегда хорошо, ведь мы можем оценить реальное положение дел в группировке войск, которая подчинена нашему Командованию. Как командующий могу сказать, что действиями подчиненных доволен, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев. - Большинство военнослужащих имеют не одну ротацию в район проведения операции Объединенных сил и огромный боевой опыт. Проверка показывает, что они становятся искусными в военном деле, а также практически передают свой опыт молодым членам экипажей и боевым побратимам.

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