Зарплата врача в 2021 г. должна стартовать от 22-25 тыс. грн, чтобы наши медики не выезжали за границу, - Степанов. ВИДЕО

В госбюджете на 2021 правительство обязано заложить адекватный размер зарплаты для врачей — не менее 22-25 тыс. грн, чтобы медики не выезжали за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире регионального ток-шоу "Страна" ("Країна") на "5 канале".

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По словам Степанова, необходимо создать условия, чтобы украинские врачи и медицинские работники не выезжали за границу. В частности, в Польшу, где власти рассматривают возможность упростить процедуру трудоустройства для медиков из других стран.

"Один из главных факторов – это заработная плата. Не может страна платить заработную плату такую, как у нас в стране в течение 29 лет – в среднем 8 тысяч гривен заработная плата врача", – подчеркнул Степанов.

"Это же не только Польша, это же и другие страны: и Чехия, и Германия – они все снижают барьеры в отношении этих специальностей, как врачей, так и медицинских сестер", – рассказал министр.

"Именно поэтому мы и настаиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 год – чтобы заработная плата врача начиналась от 22-25 тысяч гривен. И это один из главных факторов для прекращения отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", – подытожил глава Минздрава.

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