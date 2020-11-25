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Правоохранители выписали 2 111 штрафов за неношение масок, - Степанов. ВИДЕО

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С субботы, 21 ноября, правоохранители выписали уже 2 111 штрафов за неношение маски в общественных местах и транспорте.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-трансляции, передает Цензор.НЕТ.

"Уже четыре дня, начиная с субботы, действует закон о штрафах за неношение масок в общественных местах. За это время составлено 2 111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте. Эти действия направлены на сохранение вашего здоровья", - сказал глава Минздрава.

Напомним, президент Зеленский подписал закон о штрафах за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.

Ранее Степанов заявил, что штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте.

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Топ комментарии

  • Алексей Хмара
    Фотка не очень то похожа на общественное место.
  • Виктор Азовцев b465a5d8
    А Степанов разве министр МВД что докладывает сколько кого оштрафовали?
  • Roman Rjevskiy
    а гроши точно пойдут на развитие мусоров .....
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