Минздрав работает над внедрением 8 цифровых инструментов для борьбы с COVID-19, - замминистра здравоохранения Кучер. ВИДЕО

Минздрав работает над внедрением восьми цифровых инструментов для противодействия распространению COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве.

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"Минздрав совместно с Кабмином, Министерством цифровой трансформации, Национальной службой здоровья работает над внедрением восьми цифровых инструментов для противодействия распространению COVID-19 в Украине. Мы понимаем, что эти цифровые решения не являются чрезвычайно важными, но если с их помощью мы сможем снизить заболеваемость, то это пойдет в большой плюс для нашей страны. В частности, мы отрабатываем инструменты для координации госпитализаций, оптимизации отчетностей медучреждений, чтобы тратить время не на отчетность, а на помощь гражданам", - сказал он.

Кучер добавил, что также идет работа над цифровизацией учета и регистрации подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, улучшением приложения "Дій вдома" - сейчас тестируется и планируется к выпуску новая версия, "где будет много интересных изменений", а также над улучшением электронных направлений на ПЦР-тестирование и контакт-трейсингом лиц, которые пребывали в контакте с подтвержденными.

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