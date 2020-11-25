"Закрой рот! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!", - "Не хочеш, падло, українською говорити? Здохнеш, сука така!" - одесситы в трамвае №5 обсуждают языковой вопрос. ВИДЕО
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В сети появилась видеозапись словесного конфликта между пассажирами одесского трамвая №5, которые ругались из-за украинского языка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на одном из одесских телегамм-каналов.
Героями записи стали две, вероятнее всего, пожилые женщины. Одну из них - сторонницу украинского языка, видно на записи. Вторая все время говорит за кадром.
Активным учасником перепалки стал еще один мужчина, который заявил, что он полицейский и обещал украиноязычной одесситке закрыть ее "на 14 зону", чтобы та "посидела на баланде".