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"Закрой рот! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!", - "Не хочеш, падло, українською говорити? Здохнеш, сука така!" - одесситы в трамвае №5 обсуждают языковой вопрос. ВИДЕО

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В сети появилась видеозапись словесного конфликта между пассажирами одесского трамвая №5, которые ругались из-за украинского языка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на одном из одесских телегамм-каналов.

Героями записи стали две, вероятнее всего, пожилые женщины. Одну из них - сторонницу украинского языка, видно на записи. Вторая все время говорит за кадром.

Активным учасником перепалки стал еще один мужчина, который заявил, что он полицейский и обещал украиноязычной одесситке закрыть ее "на 14 зону", чтобы та "посидела на баланде".

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Топ комментарии

  • Утилизация ватников
    Молодец, закрыла хавальник русскочелюстной хабалке.
  • Mykhailo Stepanov
    Приємно бачити що в Одесі, та ще й похилого віку, є такі сміливі патріоти!
  • Толик Тигра
    Сподіваюся, що після таких відео, хоча б хтось з диванних цензорських патріотів перейде на українську. Бо всі такі розумні та патріотичні, а щелепи - кацапські.
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