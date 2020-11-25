Мошенники предлагают украинцам фальшивые "онлайн-компенсации" за коммуналку и лечение COVID-19, - НБУ. ИНФОГРАФИКА+ВИДЕО
Соответствующее предупреждение пресс-служба опубликовала на странице Нацбанка в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Преступники пользуются непростым положением, в которое попали граждане в связи с пандемией COVID-19, обещая деньги якобы от государства на:
✔️ оплату коммунальных услуг;
✔️медицинские услуги или выплату в связи с заражением коронавирусом.
Этот перечень - не исчерпывающий. Мошенники могут предложить компенсировать что угодно - оплату товаров иностранного производства, неиспользованные медицинские услуги и тому подобное", - сказано в сообщении.
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В Нацбанке пояснили, что жертва получает сообщение от мошенников о том, что якобы получила компенсацию, для получения которой нужно заплатить 100-200 грн "комиссии".
"Иногда мошенники на этом не останавливаются. После уплаты комиссии они просят оплатить средства за формирование счета, верификацию и другие фальшивые услуги. И так до тех пор, пока человек не потратит все деньги со своего счета или поймет, что это ловушка!" - подчеркнули в НБУ.
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Чтобы не стать жертвой мошенников, любую информацию о выплатах от государства нужно проверять в профильном госучреждении по месту жительства, добавили в Нацбанке.
А о попытках мошенников вас обмануть - заявлять в киберполицию.