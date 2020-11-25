На карантин в Киеве закрыты пять школ и семь детсадов. COVID-19 болеют 1 277 школьников и более 850 педагогов, - Кличко. ВИДЕО

Из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыты пять школ и переведен на дистанционное обучение 1041 класс. Также на карантине находятся семь детсадов и 192 группы в детсдах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

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"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ. На дистанционном обучении целом находится 1041 класс в 268-ми школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1 277. Также болеют более 850 педагогов", - сообщил Кличко.

По словам мэра, в детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 192 группы в 147-ми детсадах.

Полностью закрыты на карантин семь детсадов. Наполненность детей в садах сегодня более 51%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От коронавируса за сутки умерли 23 жителя Киева, 346 - выздоровели, выявили 980 случаев, - Кличко