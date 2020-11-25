КТ при коронавирусе не обязательна, ее результат не влияет на способ лечения, - врач-анестезиолог Дубров. ВИДЕО

Больным коронавирусом не обязательно самостоятельно идти на компьютерную томографию или рентген.

Об этом сказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в видео на странице в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, больным коронавирусом делать компьютерную томографию или рентген не обязательно, поскольку это не влияет на тактику лечения. Напротив ажиотаж вокруг этих процедур создает очереди в медучреждениях и, когда пациентам действительно нужно КТ, его надо ждать до двух недель.

"Рентген или КТ грудной клетки показывает, какая часть легких поражена, если легкие поражены. Но это абсолютно никак не влияет на лечебную тактику, и эта паника КТ абсолютно необоснованным, когда на две недели вперед в Киеве расписана очередь на проведение компьютерной томографии ", - отметил врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров.

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