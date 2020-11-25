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КТ при коронавирусе не обязательна, ее результат не влияет на способ лечения, - врач-анестезиолог Дубров. ВИДЕО

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Больным коронавирусом не обязательно самостоятельно идти на компьютерную томографию или рентген.

Об этом сказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в видео на странице в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, больным коронавирусом делать компьютерную томографию или рентген не обязательно, поскольку это не влияет на тактику лечения. Напротив ажиотаж вокруг этих процедур создает очереди в медучреждениях и, когда пациентам действительно нужно КТ, его надо ждать до двух недель.

"Рентген или КТ грудной клетки показывает, какая часть легких поражена, если легкие поражены. Но это абсолютно никак не влияет на лечебную тактику, и эта паника КТ абсолютно необоснованным, когда на две недели вперед в Киеве расписана очередь на проведение компьютерной томографии ", - отметил врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров. 

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Топ комментарии

  • Дмитрий Венгереш
    Ему бы ум подлечить. КТ - самый надежный способ определения ковида. У мойе жены КТ - 100% ковид, поражение 20% легких, а тест отрицательный. Мать лежала в реанимации, на КТ ковид 100%, 40% поражения легких - тест отрицательный 2 раза.
  • SergTranscarpathian
    і так і ні. На лікування це не впливає, а ось на діагностування так. Лікарі скаржаться що тільки КТ показує вірус, звичайні методи діагностики дають сумнівний результат.
    Цікаво, а чому анестезіолог дає подібні інтерв'ю? У нього ж інша робота!?
  • Sophia-Maria Duglass
    Рентген все тоже показывает- проверено жизнью
    Почему они с этим КТ носятся?
    ТАКЖЕ КАК И С ИВЛ . Олигархи себе ИВЛ накупили, А оказалось , что нужно было просто привести больницы в порядок в вопросах централизованной подачи кислорода к койкам
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