Мошенница продала в Instagram несуществующую обувь на 400 тыс. грн, - киберполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

23-летняя жительница Кропивницкого создала в Instagram страницу, через которую якобы продавала обувь. С покупательниц она требовала полную или частичную предоплату, а после получения денег блокировала обманутых клиенток.

Об этом сообщает департамент киберполиции Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"23-летняя женщина создавала фиктивные страницы в социальной сети. Там она размещала объявления о продаже женской обуви. От покупателей фигурантка требовала предоплату или полную оплату за товар. Однако после получения денег она блокировала клиентов и не выполняла своих обязательств", - сказано в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают круг потерпевших. Их может быть более 200 человек. В полиции считают, что общая сумма ущерба, который нанесла мошенница, составляет почти 400 000 гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Мошенники предлагают украинцам фальшивые "онлайн-компенсации" за коммуналку и лечение COVID-19, - НБУ. ИНФОГРАФИКА+ВИДЕО

Дело расследуют по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.



