Эксперт Минздрава Дубров о реабилитации после коронавируса: Дыхательная гимнастика, свежий воздух и рациональное питание. ВИДЕО

Эксперт Минздрава Сергей Дубров рассказал, как вести себя после выздоровления от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующее видео опубликовано в Telegram "Коронавирус.Инфо".

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"Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. Действительно, много кто жалуется на выраженную утомляемость, которая сохраняется на протяжении 2-3 недель, постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе", - отметил Дубров.

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