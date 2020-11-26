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Эксперт Минздрава Дубров о реабилитации после коронавируса: Дыхательная гимнастика, свежий воздух и рациональное питание. ВИДЕО

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Эксперт Минздрава Сергей Дубров рассказал, как вести себя после выздоровления от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующее видео опубликовано в Telegram "Коронавирус.Инфо".

"Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. Действительно, много кто жалуется на выраженную утомляемость, которая сохраняется на протяжении 2-3 недель, постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе", - отметил Дубров.

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Топ комментарии

  • Григорий Иванов 61056999
    Особенно впечатляет"рациональное питание",когда по требованиям сАбакова все закрыто на локдаун,то вопрос встаёт просто о питании или вернее об его отсутствии!!!
  • Andy Tiger
    тепер наймогутніший лідер ********** буде знімати відосікі про те, як він відновлюється після хвороби
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