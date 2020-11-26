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Оператора пропагандистского телеканала "Russia today" не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года, - Госпогранслужба. ВИДЕО

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Оператор пропагандистского телеканала "Russia today" пытался попасть в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужба.

"Иностранец 1971 года следовал в нашу страну на автомобиле. Для пересечения границы он избрал пункт пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию. Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма", - говорится в сообщении.

В ходе дополнительной проверки сотрудники Подольского пограничного отряда также установили, что в период оккупации полуострова данное лицо попадало туда с территории РФ авиационным сообщением. В оккупированном Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала "Russia today".

Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину.

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Топ комментарии

  • Vadym Tsyrkalyuk
    за незаконное пересечение нужно сажать, а не запрещать въезд
  • Макс Полиграф
    Логчно. Формируя обменный фонд. Оператора пропагандистского телеканала "Russia today" не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4732
  • Valery Valery 43f2bcb9
    Еврея который хотел попасть в Умань к Цадику,и поймали при пересечении границы, дали депортацию 5 лет,а кацапу,который сеет ненависть и вранье 3 года. Вот и вопрос,кто более вреден для украинского госсударства?
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