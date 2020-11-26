От COVID-19 на оккупированном Донбассе приходится "лечиться подорожником", - волонтер Реуцкий. ВИДЕО

Оккупационные власти скрывают реальную ситуацию с коронавирусом на оккупированной Донетчине и Луганщине, в больницах нет мест, а в аптеках - элементарных препаратов.

Об этом в эфире "Апостроф ТВ" рассказал исполнительный директор благотворительного фонда "Восток SOS" Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, еще недавно Covid-19 отрицали на уровне руководителей оккупационных администраций.

"Ситуация запущена была настолько, что сейчас эпидемия развивается лавинообразно. Но "официальные цифры" тамошние нам ничего не скажут, поскольку тестирования там фактически нет. Существующие лаборатории едва обеспечивают где-то треть от потребности. Всем больным ставят диагнозы "ОРВИ" и "пневмония", но с пневмониями ежедневно в больницы на оккупированной территории попадают сотни людей", - рассказал Реуцкий.

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Сейчас на Донбассе больницы переполнены, пациенты лежат в коридорах и других неприспособленных для этого помещениях. Не хватает врачей, поэтому к лечению больных активно привлекают студентов местных медицинских вузов. Не хватает лекарств, не хватает оборудования.

"Что касается лекарств, то их там нет и в аптеках. Сложно купить не только лекарства или противовирусные препараты, сложно купить даже банальные витамины. Как горько шутят мои луганские друзья, лечиться приходится подорожником", - сообщил волонтер.

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По словам местных медиков, реальная смертность скрывается и может достигать 9%. Пневмония для многих местных жителей - это почти приговор.

"Тревогу бьют даже те основатели так называемых "республик". Они призывают Россию помочь, однако Россия помогать не спешит, поскольку занята своими проблемами", - описал ситуацию Реуцкий.