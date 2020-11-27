13 нелегалов обнаружены в фуре, прибывшей паромом из Турции, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники обнаружили группу нелегалов в грузовике, прибывшем паромом Карасу (Турция) - Черноморск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе проверки среди груза правоохранители обнаружили 13 нелегальных мигрантов. Иностранцы не имели при себе никаких документов, подтверждающих их личность. По словам задержанных, семеро из них оказались гражданами Ирака, пятеро - гражданами Сирии и один гражданином Турции. Нелегальные мигранты пытались таким образом попасть на территорию ЕС, а именно, в Германию.За такое ​​экстремальное путешествие мужчины заплатили денежное вознаграждение.

Сейчас водителям грузовика, двум гражданам Турции, которые переправляли 13 иностранцев, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 332 УК Украины, а сами мигранты понесут ответственность по ст. 204-1 КУоАП.

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