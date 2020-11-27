Степанов назвал слухами информацию о его отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну. ВИДЕО
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Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "112 Украина" 26 ноября.
"Я готовлюсь дальше спасать страну и жизни наших граждан. Эти слухи определенные народные депутаты определенных политических сил начали распускать начиная с первого дня на должности министра здравоохранения. Я занимаюсь реанимацией украинской медицины. Это то, чем я занимаюсь сейчас, собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через полгода, через год", – сказал министр.
Как известно, Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта.