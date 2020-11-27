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Проект "Без цензуры": Операция "Сорос". Кто и для чего накручивает антиамериканский психоз в Украине. ВИДЕО

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Карикатурный трэш под посольством США - это на самом деле не смешно! Кто накручивает антиамериканский психоз в Украине?

Почему технология зомбирования мозгов о так называемом "внешнем управлении" сработала уже не в одной стране и поэтому с большой вероятностью может сработать и у нас?

В свежем выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич понятными словами объясняет, как работает одна из самых тупых и примитивных, но от того не менее действенная технология российской пропаганды по раскрутке антисоросовской шизофрении.

За что Кремль ненавидит американского филантропа Джорджа Сороса? При чем здесь американские выборы? Почему каналы Виктора Медведчука включили тему "соросятни" именно сейчас?

И почему трешовый агитпроп о Соросе и внешнем управлении запросто находит отклик в мозгах части наших сограждан? Как вы думаете, друзья?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, 24 ноября ОПЗЖ провела проплаченный митинг "против внешнего управления" под посольством США в Киеве. Цель "акции" против внешнего управления Украиной со стороны США. Под посольством уже прошел перформанс, в котором человек в маске Джорджа Сороса накидывал лассо на девушку в украинском народном костюме.

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Топ комментарии

  • Yaroslav Vinnitsa
    Было бы у нас американское внешнее управление, то такие как мертвечук уже давно бы сидели, если не висели.
  • Boruh Zackelberger
    Эх, если бы у нас было полностью американское внешнее управление, я бы даже приплачивал за такое. Но к сожалению, у нас часть политиков (опзж) управляется из рашки, а другая часть вообще неуправляемая.
  • Майкл Дорси
    Проект "Без цензуры": Операция "Сорос". Кто и для чего накручивает антиамериканский психоз в Украине - Цензор.НЕТ 8048
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