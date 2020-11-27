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"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканале "НАШ" рассказали о "бомбардировках мирных жителей" на Донбассе. ВИДЕО

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В эфире телеканала "НАШ" рассказали о "бомбардировках мирных жителей" на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот рассказ прозвучал от жительницы оккупированной части Донецкой области по имени Валентина.

"Вы знаете, кто видел это все, кто вытерпел... Когда идешь по улице, а ваш самолет вэсэушный летитит низко... Люди прятались в подвалы от того, что он летит низко. Еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - заявила она.

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Топ комментарии

  • Lado Goran
    Сколько можно терпеть эту антиукраинскую пропаганду, неприкритый коллаборационизм, лживый, провокативный, экстремистский бред?
    Где спецслужбы и правоохоронная система?
    Арест, конфискация имущества и зона таким журнашлюшкам и их хозяевам!!!
  • Gal
    Хоч Стуса, гнидо, не чіпай. А Медведчука повернув не Порошенко, а 73% дебілів, яким захотілось, щоб новіє літца і по-приколу. Маєте нові, і літца, і гімно. Жеріть, сволочі, подавіться. Ви, виродки, в своїй дебільній ненависті до Порошенка взяли і державу знищили. О так натовпом в 73% переталували. Порошенко далеко не святий, а от ти кінчена тварюка, якщо і досі того не здатен зрозуміти.
  • Порохобандерівець
    "Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі Медведчука розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі - Цензор.НЕТ 9878
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