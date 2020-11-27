"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканале "НАШ" рассказали о "бомбардировках мирных жителей" на Донбассе. ВИДЕО

В эфире телеканала "НАШ" рассказали о "бомбардировках мирных жителей" на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот рассказ прозвучал от жительницы оккупированной части Донецкой области по имени Валентина.

"Вы знаете, кто видел это все, кто вытерпел... Когда идешь по улице, а ваш самолет вэсэушный летитит низко... Люди прятались в подвалы от того, что он летит низко. Еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - заявила она.

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