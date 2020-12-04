РФ завезла в оккупированный ею Крым минимум полмиллиона россиян, - Джемилев. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом в эфире программы "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом" сообщил национальный лидер крымских татар, депутат Верховной Рады (фракция "Европейская солидарность") Мустафа Джемилев.
"За годы оккупации, за прошедшие шесть с лишним лет, оккупанты завезли в Крым, по разным оценкам, от полумиллиона до одного миллиона человек. Причем эти люди въехали с нарушением украинского законодательства. За это предусмотрено уголовное наказание", – отметил Джемилев.
В сентябре на одном из заседаний в ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал "огромной проблемой" демографические изменения в Крыму. Он убежден, что Россия пытается вытеснить с полуострова все проукраинское население.
Руководитель подконтрольного России управления статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина ранее сообщала, что число жителей оккупированного Крыма с 2014 года выросло примерно на 20 тысяч человек.