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Агитировать ни за кого не могу. Вы люди умные, сами все знаете, - Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно проголосовать на выборах мэра. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно отнестись ко второму туру выборов мэра города, который состоится 6 декабря.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к тем, в чьем сердце навсегда есть два слова - Кривой Рог, ведь в каком бы статусе я ни был, судьба родного города волнует меня всегда. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на пять лет доверите судьбу нашего города. Не ленитесь, придите на участке и отнеситесь к этому выбору ответственно!" - говорится в публикации.

"Агитировать я ни за кого из кандидатов не могу, но это и не нужно. Вы люди умные, сами все знаете", - подытожил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    Агитировать ни за кого не могу. Вы люди умные, сами все знаете, - Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно проголосовать на выборах мэра - Цензор.НЕТ 7103
  • Fantomas
    ФОПы сегодня снова съехались со всей Украины под ВР и ОП, по скромным подсчётам на этот раз их будет не менее 100 тыс, они приехали из за тотальной брехни власти по отношению к ним. На этот раз это будет бессрочный майдан с вымогою импичмента президенту за его тотальную брехню. Сам зеленский заметьте на фоне этих событий вторую неделю не показывается и не выкладывает никаких видосиков. К тому же ему вспомнили что он обещал год назад на эту зиму коммуналку снизить в 2 раза, а на самом деле она подорожала в 2 раза, к тому же с начала года повышают почти в 2 раза стоимость электроэнергии для населения... этой власти конец как и януковичу.. ЗЕ END! Ростов ждёт тебя, Вова

    Агитировать ни за кого не могу. Вы люди умные, сами все знаете, - Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно проголосовать на выборах мэра - Цензор.НЕТ 1205
  • Стрелок
    кто помнит - овощ агитировал на выборах в енакиево?
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