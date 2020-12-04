На Днепропетровщине организация ветеранов раздала медали от Путина. ВИДЕО

В Новомосковске 95-летний ветеран Второй Мировой получил медаль от президента страны-агрессора Российской Федерации Владимира Путина.

В Новомосковске городская организация ветеранов раздала 15 юбилейных медалей "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне" от президента России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Днепр.

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Медали были получены Харьковской организацией ветеранов Украины и переданы в Днепропетровскую область.

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Такую медаль получил и 95-летний ветеран Второй Мировой Василий Волошко. Семья ветерана возмутилась и не стала передавать ему награду, так как тот сейчас болеет и это может негативно повлиять на состояние его здоровья.

Также семья готовит заявление в СБУ, чтобы наказать виновных и держит медаль, как вещественное доказательство.

Организация, получившая медали из России, существует год и 8 месяцев.