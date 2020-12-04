"Окопная война": "В Украине не АТО, а настоящая война с Россией", - последнее интервью погибшего в 2017-м казахского добровольца Виктора Матюхина. ВИДЕО
Цензор.НЕТ публикует его в рамках рубрики "Окопная война".
Смотрите также: "Окопная война": "Папа перед смертью успел позвонить маме", - дочь погибшего в мае 2014 года добровольца батальона "Донбасс" Николая Козлова Елена. ВИДЕО
Виктор находился в рядах казаков и был активным участником российского националистического движения, которое не поддерживает оккупацию Крыма. В 2008 году во время беспорядков в Москве на Болотной площади дрался с ОМОН, за что впоследствии преследовался ФСБ.
В 2015 году Виктор переехал в Украину, чтобы воевать против путинского преступного режима. Очень интересным является тот момент, что он за год пребывания в нашей стране выучил украинский язык.
4 декабря 2017 на краю поселка Пески начался бой. Активно работал российский пулеметчик, Виктор хотел вычислить его, однако стал жертвой снайпера.
Похоронили героя во Львове, где проживает его жена.