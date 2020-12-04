"Окопная война": "В Украине не АТО, а настоящая война с Россией", - последнее интервью погибшего в 2017-м казахского добровольца Виктора Матюхина. ВИДЕО

Три года назад в бою с российскими оккупантами под Донецком погиб доброволец из Казахстана - Виктор Матюхин (позывной Казах). Долгое время он жил в России, где был игуменом в одном монастыре. Побратимы Виктора, один из которых находился с ним на позициях почти до последнего дня и успел записать последний видеорассказ Казаха, сделали о нем короткий документальный ролик.

Цензор.НЕТ публикует его в рамках рубрики "Окопная война".

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Виктор находился в рядах казаков и был активным участником российского националистического движения, которое не поддерживает оккупацию Крыма. В 2008 году во время беспорядков в Москве на Болотной площади дрался с ОМОН, за что впоследствии преследовался ФСБ.

В 2015 году Виктор переехал в Украину, чтобы воевать против путинского преступного режима. Очень интересным является тот момент, что он за год пребывания в нашей стране выучил украинский язык.

4 декабря 2017 на краю поселка Пески начался бой. Активно работал российский пулеметчик, Виктор хотел вычислить его, однако стал жертвой снайпера.

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Похоронили героя во Львове, где проживает его жена.