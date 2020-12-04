Алексиевич призвала Совет ООН создать специальные механизмы расследования происходящего в Беларуси. ВИДЕО

Светлана Алексиевич выступила в Совете ООН по правам человека в Женеве, где проходило промежуточное рассмотрение нарушений прав человека в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Telegram-канал "Беларусь головного мозга", в своем выступлении лауреат Нобелевской премии рассказала об общей ситуации в стране и об убийстве Романа Бондаренко, по факту которого так и не возбуждено уголовное дело.

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"Моя родная Беларусь переживает один из драматичных моментов своей истории. Тысячи белорусов и белорусок выходят на мирные акции протеста, против насилия, против несправедливости и фальсификаций. Но власть отвечает новыми актами запугувания, арестами и пытками. Сотням людей угрожает уголовное преследование, многие были вынуждены покинуть страну", - сообщила она.

Также Алексиевич напомнила, что 11 ноября молодой художник Роман Бондаренко "стал жертвой неспровоцированного насилия со стороны людей с закрытыми лицами, которые избили его. Он был доставлен в милицию, а затем в больницу в коме с тяжелыми травмами головы, 12 ноября Роман Бондаренко умер в реанимации".

"Белорусское общество, интеллектуальная элита - сторонники мирного разрешения общественно-политического кризиса, диалога, однако диалог не может реализоваться любой ценой. От имени гражданского общества, я призываю Совет ООН использовать все имеющиеся у него средства для реагирования на ситуацию в Беларуси, в том числе рассмотреть вопрос о создании специальных механизмов расследования", - резюмировала она.

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Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Следкоме Беларуси утверждали, что Бондаренко был пьян, но по словам медика, в его организме было ноль промилле алкоголя.

12 ноября Бондаренко скончался.