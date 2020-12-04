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Женщина прыгнула под поезд в Киевской области, но выжила благодаря своевременной реакции машиниста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19 072106
Во вторник, 2 декабря, на Тарасовском переезде в Киевской области на рельсы перед поездом бросилась 30-летняя женщина. Причины ее поступка неизвестны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Киев. Оперативный" в своем Telegram-канале.

"2.12.2020 в 22:06 на Тарасовском переезде (Киевская область) 30-ти летняя жительница Боярки прыгнула под поезд, она осталась жива. Машинист вовремя увидел понял, что будет делать женщина и применил экстренное торможение. Ее доставили в больницу. Почему она так сделала пока не известно", - сказано в сообщении.

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Женщина прыгнула под поезд в Киевской области, но выжила благодаря своевременной реакции машиниста 01
Женщина прыгнула под поезд в Киевской области, но выжила благодаря своевременной реакции машиниста 02
Фото: Киев "Оперативный"

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    и в чем заключается реакция машиниста торможения даже не было он начал только разго иил виильнул влево от сумашедшей?????
  • Igor L
    Поїзд гальмує 800 метрів, тому до сраки той екстренний тормоз, якщо людина вже біля поїзду. Реакція машиніста це добре, але це нічого не дало!
  • Українець 21
    Походу электричка свернула влево или вправо чтобы уйти от ДТП
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