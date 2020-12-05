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"Ваша поддержка дает нам веру и еще больше шансов для Победы",- украинские воины обратились к волонтерам. ВИДЕО

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5 декабря весь мир отмечает международный День волонтера. Для Украины - это особый праздник, который стал приоритетным после начала российской агрессии. Именно в 2014 г. украинцы перед лицом опасности, начали помогать нашим воинам в неравной, казалось бы, борьбе.

Волонтеры - помогали всем: одежда, средства защиты, автомобили, военное снаряжение. Тысячи тонн грузов ехали на фронт с мирных территорий Украины, помощь шла из заграницы. Благодаря совместным усилиям, украинский народ сумел остановить наступление московских террористов.

Поэтому такой день не мог пройти бесследно. Цензор.НЕТ пообщался на передовой с украинскими защитниками: добровольцами, воинами Вооруженных сил Украины, где они поделились своими впечатлениями о работе волонтеров и поблагодарили их за эту работу.

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  • Вася Шевченко f77d76ba
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  • Plushka
    Зі святом всіх небайдужих українців!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    "Ваша підтримка дає нам віру та ще більше шансів для перемоги", - українські воїни звернулися до волонтерів - Цензор.НЕТ 2811

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