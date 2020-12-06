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"Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником. ВИДЕО

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Наша армия - это гордость страны. За шесть лет войны с московскими оккупантами ребята поняли, что враг может напасть в любой момент, даже если нам годами говорили, что это "добрый сосед". Поэтому теперь они понимают значение слова - защитник, по-другому. Самое главное, что большинство тех, кто носит гордое название - боец ​​Вооруженных Сил Украины, знают: "За Украину не нужно умирать, за нее надо убивать".

Корреспондент Цензор.НЕТ побывал на фронте, среди тех, кто непосредственно защищает нашу страну от врагов. Специально для нашего сайта добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ, поздравили украинское воинство с профессиональным праздником.

Нам есть чем гордиться.
Слава Украине!

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  • Вася Шевченко f77d76ba
    "Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 5434

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  • Віктор Боровецький b7a6cf67
    Слава Україні --- Героям Слава!
  • Van-Basten Van-Basten
    "Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 114
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