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Наев поздравил украинских волонтеров: Благодаря вам ВСУ возродились и стали сильнее. ВИДЕО

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Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в Международный день волонтера, который отмечают в мире 5 декабря, выступил со словами благодарности в адрес украинских волонтеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ОС ЗСУ.

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5 декабря весь мир отмечает международный День волонтера. Для Украины - это особый праздник, который стал приоритетным после начала российской агрессии. Именно в 2014 г. украинцы перед лицом опасности, начали помогать нашим воинам в неравной, казалось бы, борьбе.

Волонтеры - помогали всем: одежда, средства защиты, автомобили, военное снаряжение. Тысячи тонн грузов ехали на фронт с мирных территорий Украины, помощь шла из заграницы. Благодаря совместным усилиям, украинский народ сумел остановить наступление московских террористов.

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Топ комментарии

  • Чинганчгук
    вся Украина стала волонтерами в 2014 году,такого не ожидал не кто и конечно индейцы Украины вместе со всеми - спасибо ВОЛОНТЕРАМ, которые этим занимаются ,на постоянной основе
  • Van-Basten Van-Basten
    Наев поздравил украинских волонтеров: Благодаря вам ВСУ возродились и стали сильнее - Цензор.НЕТ 3544
  • Владимир Иванец
    Весь смысл волонтерства свелся бы к нулю, если бы у нас не было таких парней, как Сергей Наев и ему подобных. Если бы не они, над ВР давно бы уже аквафреш болтался, а мертвечук президентом был. А клован со своим кварталом на корпоративах у пуйловских уродов мудями на рояле бренчал.
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