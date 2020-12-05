Наев поздравил украинских волонтеров: Благодаря вам ВСУ возродились и стали сильнее. ВИДЕО

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в Международный день волонтера, который отмечают в мире 5 декабря, выступил со словами благодарности в адрес украинских волонтеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ОС ЗСУ.

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5 декабря весь мир отмечает международный День волонтера. Для Украины - это особый праздник, который стал приоритетным после начала российской агрессии. Именно в 2014 г. украинцы перед лицом опасности, начали помогать нашим воинам в неравной, казалось бы, борьбе.

Волонтеры - помогали всем: одежда, средства защиты, автомобили, военное снаряжение. Тысячи тонн грузов ехали на фронт с мирных территорий Украины, помощь шла из заграницы. Благодаря совместным усилиям, украинский народ сумел остановить наступление московских террористов.