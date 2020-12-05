Заниженные тарифы на электроэнергию для населения разрушают экономику, - Кушнирук. ВИДЕО

Правительство должно как можно скорее ликвидировать перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии и привести тарифы для бытовых потребителей к адекватному рыночному уровню.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил экономист Борис Кушнирук, иформирует Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что мы затянули с тем, чтобы начать выравнивать тарифы на электроэнергию для населения по отношению к промышленности. Фактически мы продолжаем очень печальную практику, которая тянется еще с советских времен, так называемого перекрестного субсидирования, когда за счет завышенных цен для промышленности мы дотируем, сохраняем заниженные цены для населения. И понятно, что это продолжаться бесконечно не может ", - отметил Кушнирук.

Он отметил, что для населения тарифы на электроэнергию в Украине пока самые низкие не только среди стран ЕС, но и соседних России, Молдовы и Беларуси. Однако низкие тарифы для населения по сути компенсируются высокими тарифами для промышленных потребителей, что негативно влияет на экономику и конкурентоспособность украинских производителей.

"Учитывая, что нам необходимо за счет чего-то держать если не баланс, то что-то, что бы напоминало баланс между расходами и доходами от продажи электроэнергии, нам приходится поднимать тарифы для промышленности. Ну кто-то же должен заплатить. Сейчас за это платит промышленность ", - добавил экономист.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.год на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что в более 4 раз меньше, чем средний тариф в Европе. По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям.

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Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.