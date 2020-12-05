Ветераны АТО приехали на фабрику под Киевом, где делали игрушки с логотипом армии РФ: "Вы знали, что это будет п#здец". ВИДЕО
Об это сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 360.
Участники АТО потребовали от директора компании показать утилизированные игрушки и контракты.
Он, в свою очередь, рассказал, что действительно у него есть контракт с Россией, но это не запрещено законом.
"Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и тут буду платить налоги, больше миллиона в бюджет", - сказал директор.
"А я так не считаю… Я бросил работу и пошел воевать", - ответил ему военный.
"Что хотите, то и делайте. Палите меня, бейте, что хотите, вляпался", - сказал хозяин и попросил дождаться полиции, поскольку к нему пришло слишком много людей для него одного.
На фабрику приехала полиция. Позже появился представитель СБУ. На данный момент правоохранители проводят осмотр помещения.