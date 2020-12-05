Прекращение огня в Нагорном Карабахе: В столице Азербайджана Баку готовят парад. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, военный парад пройдет на площади Азадлыг. В нем примут участие более 3 тыс. военнослужащих, продемонстрируют 150 единиц военной техники.
Также на параде представят часть военных трофеев.
Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел новый государственный праздник - День Победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.