Из более сотни предприятий "Укроборонпрома" после реформирования останется 60-65, - Уруский. ВИДЕО

Из более ста предприятий, которые сейчас входят в состав "Укроборонпрома", в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется от 60 до 65 предприятий.

Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня есть более 100 предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома". Они делятся на три категории. Первая категория - это те, которые полностью потеряли всякую связь с оборонной промышленностью, не имеют активов, серьезных никаких. Эта группа сформирована. И она идет на передачу в Фонд госимущества с последующей приватизацией или ликвидацией", - указал Уруский.

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Вторая часть, которая должна перейти в Фонд госимущества, - это "те, которые также уже не имеют отношения к оборонной промышленности, государственному оборонному заказу, но имеют активы серьезные… это примерно группа из более 40 предприятий".

"Остается костяк, тот, который будет в дальнейшем составлять основу государственной оборонной промышленности. Это где-то 60-65 предприятий, которые будут разделены на холдинговые компании по направлениям. Все эти предприятия подлежат корпоратизации. Все. С сохранением 100% государством", - рассказал министр.

Напомним, новый генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что в следующем году концерн будет ликвидирован. Он высказался за концепцию трансформации "Укроборонпрома" в два холдинга - "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы".

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