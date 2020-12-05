Из более сотни предприятий "Укроборонпрома" после реформирования останется 60-65, - Уруский. ВИДЕО
Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня есть более 100 предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома". Они делятся на три категории. Первая категория - это те, которые полностью потеряли всякую связь с оборонной промышленностью, не имеют активов, серьезных никаких. Эта группа сформирована. И она идет на передачу в Фонд госимущества с последующей приватизацией или ликвидацией", - указал Уруский.
Вторая часть, которая должна перейти в Фонд госимущества, - это "те, которые также уже не имеют отношения к оборонной промышленности, государственному оборонному заказу, но имеют активы серьезные… это примерно группа из более 40 предприятий".
"Остается костяк, тот, который будет в дальнейшем составлять основу государственной оборонной промышленности. Это где-то 60-65 предприятий, которые будут разделены на холдинговые компании по направлениям. Все эти предприятия подлежат корпоратизации. Все. С сохранением 100% государством", - рассказал министр.
Напомним, новый генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что в следующем году концерн будет ликвидирован. Он высказался за концепцию трансформации "Укроборонпрома" в два холдинга - "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы".