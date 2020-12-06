Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ОС ЗСУ.
"Искренне поздравляю вас с праздником мужества, доблести и национального достоинства - Днем Вооруженных Сил Украины!
Защита Родины и ее суверенитета всегда была призванием сильных духом. А, став участниками судьбоносных для нашей страны событий, вы получили и большое уважение украинского народа.
Ваша служба является примером храбрости, выдержки и закалки.
Убежден, что проявленный Вами патриотизм и преданность Украине во время выполнения боевых задач, будут служить образцом для подражания будущими поколениями защитников.
Вечная память и слава каждому герою, который погиб за Украину!" - сказал Наев.
От имени командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично Наев пожелал военнослужащим и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.