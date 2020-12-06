Силовики Лукашенко задержали 69 человек на акциях протеста в Беларуси (обновлено). ВИДЕО

На протестах в Беларуси 6 декабря задержали почти 70 человек. Участников акций задерживали в разных городах.

На данный момент известно о задержании 69 человек в Минске, Гродно, Бресте, Смолевичах и других городах. Об этом говорится в сообщении правозащитного центра "Весна", - информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что в Минске, Гродно и других городах Беларуси проходят акции протеста против фальсификации президентских выборов и насилия под общим названием "Марш свободы". Известно, что в Гродно задержали журналистов БелаПАН Марысю Харевич и Сергея Людкевича.

Точечные задержания прошли в нескольких районах Минска, где проходят акции протеста. В микрорайоне Каменная Горка задержали как минимум двух человек, около 20 протестующих там же разбежались при виде сотрудников силовых структур.

Кроме того, по информации очевидцев, несколько человек задержали на улице Столетова. Известно о задержаниях в микрорайонах Уручье и Лебяжьем.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно задержали двух журналистов агентства БелаПАН.

Информацию о задержаниях в Минске обнародовал также портал Onliner.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.

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