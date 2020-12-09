Десантно-штурмовые войска учились на юге Украины удерживать противника, высадившегося на морское побережье, до прихода основных сил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На юге Украины прошли учения десантно-штурмовых войск, входящих в состав Объединенных сил.

Об этом сообщает Командование Объединенными силами ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Тренировка "крылатой пехоты"

Быстро выдвигаться на направления, находящиеся под угрозой, и надежно удерживать противника, высадившегося на морское побережье, до прихода основных сил, именно такие задачи, в ходе тактико-специальных учений, были поставлены командующим Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым подразделениям десантно-штурмовых войск, которые защищают южные рубежи Украины.

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- Во время боевой выучки, состоялся штурм господствующей высоты. Особое внимание уделялось умению командиров управлять подразделением, следить за ходом боя, вести разведку противника, своевременно ставить задачи подчиненным, умело использовать все огневые средства, а также результаты огневого поражения противника, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"С поставленными задачами десантники справились хорошо, значительно повысив свои практические навыки. А, по временным показателям и слаженными действиями все подразделение, подчиненные Командованию Объединенными силами ВС Украины, были оценены как готовые выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении.









