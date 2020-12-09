"К нему до#бались, что он без маски. Ты надень лучше", - в киевском ТРЦ охрана устроила драку с посетителем. ВИДЕО
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В Киеве охранники ТРЦ Ocean Plaza побили одного из посетителей, который зашел в торговый центр без защитной маски, намотав вместо нее на лицо шарф. Внимание! Нецензурная лексика!
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Отличный пример охраны, которая должна исчезнуть из развитых ТРЦ. Парень зашел без маски в "ОушенПлазу", но замотан шарфом. Охрана начала незамедлительно "реагировать".
После всего этого действа его ещё и забрали в райотдел полиции, составили протокол, а теперь требуют возмещения материального ущерба", - говорится в сообщении.
На видео видно, как между парнем и охраной происходит диалог. Позже охранник толкнул молодого человека, и тот упал, завалив рамки металлоискателя, на что охранница сказала: "Оооо, оце ти попав на бабки...".