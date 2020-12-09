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"Не надо есть антибиотики. По-другому это не назовешь. Слушайте своих врачей", - Степанов о возрастании потребления лекарств. ВИДЕО

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Потребление антибиотиков по некоторым группам в Украине выросло в 5-6 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Потребление антибиотиков в Украине выросло по некоторым группам в 5-6 раз", - сказал он.

Вместе с тем министр отметил, что ситуация контролируемая.

"Я проводил встречи с фармпредприятиями, у нас контролируемая ситуация, медучреждения обеспечены двух-трехмесячным запасом антибиотиков", - добавил глава Минздрава.

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Также Степанов еще раз обратился к украинцам: "Не надо есть антибиотики... Пожалуйста, слушайте своих врачей".

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    для того чтобы поциенты не ели антибиотики, они должны быть обследованы, при потребности госпитализированы и должны принимать антибиотики в больнице при постоянном контроле состояния врачём. а не так как щас, - а, у вас воспаление лёхких, сидите дома, попейте побольше воды, антибиотиков и поешьте витаминков. следующий!
  • Ksenia VB
    Тобто ковідних поменшало, НІБИ.
    А ліків з'їдають все більше і більше.
  • Игорь Сергиенко 399efcac
    Антибиотики как раз таки и назначают семейные врачи,не дождавшись анализов крови.
    Да ещё и гомеопатию впридачу.
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