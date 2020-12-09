"Не надо есть антибиотики. По-другому это не назовешь. Слушайте своих врачей", - Степанов о возрастании потребления лекарств. ВИДЕО
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Потребление антибиотиков по некоторым группам в Украине выросло в 5-6 раз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.
"Потребление антибиотиков в Украине выросло по некоторым группам в 5-6 раз", - сказал он.
Вместе с тем министр отметил, что ситуация контролируемая.
"Я проводил встречи с фармпредприятиями, у нас контролируемая ситуация, медучреждения обеспечены двух-трехмесячным запасом антибиотиков", - добавил глава Минздрава.
Также Степанов еще раз обратился к украинцам: "Не надо есть антибиотики... Пожалуйста, слушайте своих врачей".