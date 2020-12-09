Азаров посоветовал Зеленскому, как бороться с критикой: "Дай команду, и завтра против этого Филатова возбудят столько дел! По-другому не может быть". ВИДЕО
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Беглый экс-премьер Украины Николай Азаров предложил президенту Владимиру Зеленскому натравить на мэра Днепра Бориса Филатова силовиков из-за критики в адрес президента.
Об этом он заявил в эфире телеканала телеканала "Наш", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Дениса Казанского.
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"Азаров включился в прямой эфир украинского телеканала и посоветовал Зеленскому организовать преследования мэра Днепра Бориса Филатова за критику. Мол, надо возбудить против Филатова множество уголовных дел, неважно за что - повод всегда найдется", - написал Казанский в комментарии под видео.