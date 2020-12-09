В столице выявили уже более 12,8 тыс. больных гриппом и ОРВИ, - Кличко. ВИДЕО

Болеют как дети - более 5 тыс., так и взрослые - более 7,8 тыс. человек.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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"Хочу напомнить, что кроме коронавируса, обострились сезонные заболевания. В частности - грипп и ОРВИ. На сегодня в столице зарегистрировали уже более 12 800 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. И количество больных увеличивается", - сказал Кличко.

Болеют как дети - более 5 тыс., так и взрослые - более 7,8 тыс.

"Поэтому еще раз призываю всех: будьте внимательны к своему здоровью. И при первых признаках заболевания обращайтесь к семейному врачу. А также соблюдайте элементарные правила. Это важно!", - подытожил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре школы и семь детсадов закрыты на карантин в Киеве, COVID-19 болеют около 1,3 тыс. школьников и почти тысяча педагогов, - Кличко