В столице выявили уже более 12,8 тыс. больных гриппом и ОРВИ, - Кличко. ВИДЕО
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Болеют как дети - более 5 тыс., так и взрослые - более 7,8 тыс. человек.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу напомнить, что кроме коронавируса, обострились сезонные заболевания. В частности - грипп и ОРВИ. На сегодня в столице зарегистрировали уже более 12 800 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. И количество больных увеличивается", - сказал Кличко.
Болеют как дети - более 5 тыс., так и взрослые - более 7,8 тыс.
"Поэтому еще раз призываю всех: будьте внимательны к своему здоровью. И при первых признаках заболевания обращайтесь к семейному врачу. А также соблюдайте элементарные правила. Это важно!", - подытожил Кличко.