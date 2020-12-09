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Хомчак и Таран саботируют закупку вооружений для армии, план СНБО игнорируется, - глава ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине" Кабакаев. ВИДЕО

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Министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак не выполняют решения президента Украины Владимира Зеленского и СНБО по выполнению государственного оборонного заказа.

Об этом сообщил на пресс-конференции "Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства" председатель ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине" Семен Кабакаев, передает Цензор.НЕТ.

"Минобороны не только не заключило ни одного контракта, который был утвержден программами и решениями, которые были введены президентами и секретарем СНБО, фактически МОУ проигнорировало указы президента Украины... Они (Хомчак, Таран. - Ред.) понимают, что такие комплексы как "Нептун", "Вильха", что "Стугны", "Богданы" нужно закупать, они были заложены, но этого не происходит... Господина Тарана и господина Хомчака следует отправить в отставку за то, что они фактически саботируют закупку вооружений для армии", - заявил Кабакаев.

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Он также подчеркнул, что на ВСУ в оборонном бюджете-2021 заложено на 1,9% меньше средств.

"Мы не понимаем, почему в условиях войны Владимир Зеленский это делает. Почему это делает Таран. Это саботаж, диверсия", - подытожил Кабакаев.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Зате чудово лижуть очко Зєлєнскому.
  • Герхард
    Хомчаку нужны квартиры и машины для себя, а не вооружения для ВСУ.

    Тем более, что он уже ясно сказал, что защищать Украину не будет ни при каких обстоятельствах.
  • volley
    Так верьте честному найему. Он же не соврет ни разу!!!! За зряплату в 300 тыс в месяц.
    Нужно быть полным дауном, чтобы верить официальной зеленогнойной власти. Те брешут ежесекундно, брешут как дышат! Везде и всегда.
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