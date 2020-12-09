"Совковая" бюрократическая борьба между руководителями - одна из главных причин срыва оборонзаказа. Решать эту проблему должен Зеленский, - аналитик Горбач. ВИДЕО
Об этом сообщил на пресс-конференции "Невыполнение государственного оборонного заказа: угроза обороноспособности государства" политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач, передает Цензор.НЕТ.
"Люди остались на этих должностях все-таки с прежним сознанием, политической культурой, управленческой культурой. И их внутренняя сугубо психологическая борьба за лидерство в этом секторе блокирует принятие решений, в том числе и по финансированию гособоронзаказа", - отметил он.
Кроме психологического момента, важна еще и организационная культура, добавляет Горбач.
"Необходимость заполнения, согласования разных заявок на финансирование вооружений, невозможность прийти к единому мнению быстро и эффективно. Присутствует характерная для советской бюрократии борьба между разными руководителями одного и того же сектора", - укаывает аналитик.
При этом он подчеркивает, что ответственность за все это лежит не на Хомчаке или Таране, а на президенте Зеленском, как Верховном Главнокомандующем.