Шмыгаль рассказал об ограничениях на время локдауна: запретят любые развлекательные мероприятия, учебные заведения, кроме детсадов, отправят на каникулы. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что будет предусматривать карантин: запрет работы кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнесс-клубов, спортзалов, театров, а также ТРЦ за исключением торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией. Отправят на каникулы все учебные учреждения, кроме детсадов. Будет запрет относительно любых развлекательных, рекламных, спортивных, культурных массовых мероприятий на этот период", - сказал он в ходе заседания правительства в среду.
В то же время, по словам премьера, продолжит работать общественный транспорт.
"Будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели",- добавил Шмыгаль.
Таким образом, среди запретов и ограничений:
- ограничение работы ресторанов, кафе, баров. Возможна только работа по доставке и прием заказов на вынос;
- запрет работы театров, кинотеатров, фитнесс-клубов, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, товарами личной гигиены и бытовой химии);
- на каникулах будут находиться все заведения образования, кроме детских садиков;
- запрет развлекательных, рекламных и культурно-массовых мероприятий;
- общественный транспорт продолжит работать с ограничениями для "оранжевой" зоны карантина;
- будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.