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Шмыгаль рассказал об ограничениях на время локдауна: запретят любые развлекательные мероприятия, учебные заведения, кроме детсадов, отправят на каникулы. ВИДЕО

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В Украине с 8 по 24 января 2021 года включительно будут введены усиленные карантинные ограничения в связи пандемией коронавируса, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что будет предусматривать карантин: запрет работы кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнесс-клубов, спортзалов, театров, а также ТРЦ за исключением торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией. Отправят на каникулы все учебные учреждения, кроме детсадов. Будет запрет относительно любых развлекательных, рекламных, спортивных, культурных массовых мероприятий на этот период", - сказал он в ходе заседания правительства в среду.

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В то же время, по словам премьера, продолжит работать общественный транспорт.

"Будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели",- добавил Шмыгаль.

Таким образом, среди запретов и ограничений:

  • ограничение работы ресторанов, кафе, баров. Возможна только работа по доставке и прием заказов на вынос;
  • запрет работы театров, кинотеатров, фитнесс-клубов, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, товарами личной гигиены и бытовой химии);
  • на каникулах будут находиться все заведения образования, кроме детских садиков;
  • запрет развлекательных, рекламных и культурно-массовых мероприятий;
  • общественный транспорт продолжит работать с ограничениями для "оранжевой" зоны карантина;
  • будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.
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Топ комментарии

  • Tierre
    Бред, конечно. Наиболее логичным было бы объявить локдаун именно на праздники. Но, похоже, Зелю артисты уболтали - для них ведь Новый Год - наибольшие заработки...
  • Solomon c5c4359c
    Раз в 10 дней? Это как? Может бреются раз в 10 дней, судя по небритым рожам вокруг?
  • Прощай немытая раССея
    Шмигаль розповів про обмеження на час локдауну: заборонять будь-які розважальні заходи, відправлять на канікули всі навчальні установи, крім дитсадків - Цензор.НЕТ 5968
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