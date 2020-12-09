Денег на оборону более чем достаточно, если поставить четкую цель, к чему мы стремимся, - Бутусов. ВИДЕО

При грамотном планировании в бюджете Министерства обороны Украины достаточно средств.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Необходимо сформировать цель, чего мы хотим достичь. Купить все что хочешь и все, что нравится сегодня, завтра или послезавтра невозможно, мы можем это увидеть по нашему бюджету", - отметил журналист.

В то же время Бутусов привел пример Азербайджана, который провел структурную военную реформу, на которую потратил 10 лет.

"Самые активные изменения произошли за последние три года. Поэтому это можно сделать очень быстро, если ты понимаешь свою цель. Страна готовилась к возврату своих территорий, к освобождению оккупированных территорий Азербайджана и для этого проводилась очень четкая стратегия. Кстати, Азербайджан за последнее время купил больше всего ударных средств вооружения. Те же ракетные комплексы 300-мм калибра. ... У них далеко не все получилось, у них достаточно скромные мощности. Бюджет обороны Азербайджана в 2,5 раза меньше бюджета обороны Украины", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

Журналист отметил, что бюджет Минобороны Украины в 2020 году это более $5 млрд, а бюджет Минобороны Азербайджана - $2 млрд.

"Нашу армию нельзя проконтролировать, не работает общественный контроль, нет документов планирования, нет прозрачного бюджета, ничего сопоставимого с бюджетным планированием, которое мы видим в любой стране Европы. У нас идет содержание огромной старой советской структуры, для каких целей - никто не знает. ... Если мы поставим четкую цель, к чему мы стремимся как страна, то денег у нас сейчас более чем достаточно. Но если мы не ставим себе цели, а вместо развития говорим: "Стандарты НАТО, полет на Марс, светлое будущее через 20 лет", то можно в таком мире иллюзий и фальшивых ценностей жить всю жизнь и ничего не достичь", - подытожил Бутусов.

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