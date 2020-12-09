Франция уверена, что "нормандский формат" поможет найти решение по Донбассу, - посол де Понсен. ВИДЕО
Об этом сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен в комментарии, который есть в распоряжении Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
Дипломат отметил, что за год, прошедший после переговоров лидеров "нормандской четверки" в Париже, произошли определенные сдвиги, в частности в вопросе обмена пленными, соблюдении режима тишины, были открыты новые пункты пропуска. Но остается еще много работы, которую надо выполнить как на уровне глав государств, так и на уровне дипломатических советников "нормандской четверки".
"Со своей стороны Франция как участник и модератор в рамках нормандского формата сохраняет доверие к этой переговорной площадке, которая должна позволить нам найти решение по восстановлению мира на Донбассе", - сказал де Понсен.
Он добавил, что президент Франции Эмануэль Макрон и команды, которые работают в Париже и в посольстве Франции в Киеве, "остаются мобилизованными на достижение этой цели".
Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже прошел саммит лидеров "нормандского формата" - Украины, Франции, Германии и России.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии Укринформу отметила, что через год после проведения саммита Украина выполнила все предусмотренные встречей условия, в частности были возвращены около 200 человек, которые незаконно удерживались на территории ОРДЛО, в России и временно оккупированном Крыму.