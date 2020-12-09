"Без Цензуры" в прямом эфире: Когда локдаун? Кривбасс не за Зе! Око государево бдит. ВИДЕО

Так а что там с локдауном? За кем следит "око государево"? Почему Кривбасс не за Зе? Что гуглили украинцы в 2020-м?

Все это - в традиционно злободневно-саркастическом стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой!

В программе - традиционная зрада, коррупция и прочий политический трэш.

- Отправят ли Ирину Венедиктову в отставку?

- Что с Олегом Татаровым?

- Дело Андрея Антоненко. Год за решеткой без всяких доказательств - и что дальше?

- Скандал в Киевсовете. Как Виталий Кличко маневрирует между Порошенко и Зеленским и что из этого получается.

- Нужен ли нам локдаун и если да, то когда и на сколько? Дружно будем искать логику в планах правительства.

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры в прямом эфире"!