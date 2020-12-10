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Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе "Давай поженимся" и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка. ВИДЕО+ФОТО

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Александр Бондаренко, который больше года возглавляет Днепропетровскую ОГА, 7 лет назад был участником российской программы "Давай поженимся". Его анкета до сих пор размещена в базе российских киномоделей, и там указано, что Бондаренко живет в Москве и готов рекламировать нижнее белье.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Соня Кошкина, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кошкиной, она начала искать информацию о Бондаренко, когда получила от его пресс-службы запрос на интервью.

"Александр Бондаренко, Глава Днепропетровской ОГА (с сентября 2019-го). 33 года. Сам себя при этом титрует как "политик". Ещё бы "государственным деятелем" подписал, ей Богу. Известен тем, что ранее жил в России, работал там моделью (рекламируя товары весьма своеобразные. Хотите подробностей - гуглите, я уже больше не могу ржать), участвовал в съемках программ типа "Давай поженимся"", - написала Кошкина.

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Также его анкета до сих пор размещена на сайте kinomodel.ru. В анкете указано, что Бондаренко живет в Москве и готов рекламировать нижнее белье.

"В среду кабмин утвердил на должность главы Днепровской ОГА Валентина Резниченко. В пятницу ожидается указ Президента о назначении. Как жаль-как жаль, так мы и не побеседовали с молодым "политиком" Бондаренко о децентрализации-ковиде-выборах", - добавил Кошкина.

Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 01

Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 02
Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 03
Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 04

Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 05
Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 06
Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко участвовал в российской программе Давай поженимся и был готов сниматься в рекламе белья, - журналистка 07

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Топ комментарии

  • metal35
    у зеЛеных клоуны/воры/идиоты и другие отбросы в команде
  • пётр ющенко b62df11f
    И возглавляет этот цирк, такой-же точно...
  • Rino Onix
    Где они этих низкосортных артистов берут и зачем они ставят их на такие высокие должности???
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