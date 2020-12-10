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После введения локдауна ожидаем сокращения количества заболевших на 40-50%, - Степанов. ВИДЕО

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После введения жесткого карантина в январе 2021 года Министерство здравоохранения ожидает сокращения количества заболевших COVID-19 на 40-50%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, чаще всего граждане инфицируются на массовых мероприятиях, где не соблюдают масочный режим.

"Какого эффекта мы ожидаем? Если говорить о локдаунах, которые вводятся в европейских странах, то там за три недели количество заболевших сокращается до 80%, мы рассчитываем сокращение количества заболевших на 40-50%", - отметил Степанов.

В то же время, главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что чаще всего COVID-19 болеют лица старше 50 лет, а также лица с сопутствующими заболеваниями.

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Топ комментарии

  • Igor L
    Степанов знову помиляється, як він вже помилився 100 разів коли обіцяв нам пік коронавірусу наступного тижня!
  • Маруся Климова 047ecb7c
    лично я ожидаю снижения в 150%. вот так!
  • Оружейный барон
    Если вообще не тестировать, тогда сократится на 100%
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