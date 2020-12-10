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Более 75% летальных случаев из-за COVID-19 регистрируются в возрастной группе 60+, - Ляшко. ВИДЕО

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Чаще всего COVID-19 регистрируют в Украине у людей 50-59 лет. При этом более 75% летальных случаев от COVID-19 регистрируют в возрастной группе 60+.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга 10 декабря сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Чаще всего COVID-19 регистрируют в Украине в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от заболевших приходится на группу 50-59 лет.

В то же время наибольший процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Именно 31,1% от всех умерших, у кого была зарегистрирована коронавирусная болезнь. Более 75% летальных случаев у нас регистрируются в возрастной группе 60+ ", - сообщил Ляшко.

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По его словам, одновременно больше всего от COVID-19 страдают люди, у которых есть сопутствующие соматические болезни, раз не инфекционные болезни.

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Топ комментарии

  • Меркава
    Инфаркты, инсульты, бак- и другие пневмонии, пропущенные из-за вашей истерии.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Более 75% летальных случаев из-за COVID-19 регистрируются в возрастной группе 60+ из-за COVID-19, если убрать слова " из-за COVID-19"-, тоже самое было всегда и во все времена - Более 75% летальных случаев регистрируются в возрастной группе 60+
  • Татьяна Бобошко
    Да ты что?
    А ресвоевременно выявленное заболевание? Твои семейные врачи Бездари
    Рплившие что у них много полномочий
    Так вот.. Заберите у них привилегии давать направление к узким специалистам
    Человек и без них знает куда и кому обрадаться
    А то я приду направление к пульмонолору(по ле двусторонний вирусной пневмонии 75пи) а мне заявляют зачем??
    Они там вообще адекватный? Нет
    Кароче верн те все взад.. На фиг мне семейник
    Может мне еще направление к гинекологу у него брать? Идиоты..
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