Медзакупки в 2021 году начнутся своевременно, - замглавы Минздрава Шаталова. ВИДЕО

Минздрав уже завершил формирование номенклатур лекарственных средств средств и медицинских изделий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга заявила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Медицинские закупки 2021 года начнутся своевременно. Минздрав уже завершил формирование номенклатур лексредств и медизделий. Всего в перечне 1,117 тыс. МНН. Мы собрали потребность по 17 направлениям закупок из 30, работа скоро будет закончена", - отметила Шаталова.

По словам замминистра, в Минздраве согласовали все документы и ожидают соответствующий приказ, после чего проект постановления правительства отправят на согласование и утверждение. В 2020 году такое постановление утвердили 6 мая.

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