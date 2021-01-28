В Одесской и Николаевской областях для расчистки снега запретили или ограничили движение транспорта. ВИДЕО

Для проведения расчистки снега запрещено движение всех транспортных средств на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса - Кучурган (ориентировочно до 10 ч. 28 января) и на всех автодорогах местного значения в Одесской области.