Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

В центре Киева в Доме профсоюзов на Майдане Независимости откроют гигантский покерный клуб.

Об этом в Telegram-канале сообщает "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подвальное помещение здания площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов отдала в аренду более полутора лет назад. Судя по госреестру недвижимости, эти площади планируют использовать для работы клуба спортивного покера. Договор аренды рассчитан на 10 лет.

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Как известно, во время кровавых событий 2013−2014 Дом профсоюзов был штабом участников Майдана. Во время штурма и последующего пожара там погибли люди.

"Здание стало символом Революции Достоинства. Теперь же в нем хотят открыть подпольное казино площадью тысяча квадратных метров, где играют на деньги", - говорится в сообщении.

Журналистам удалось попасть в будущий покерный клуб в Доме профсоюзов и выяснить, что там, в частности, планируют играть на деньги.

"Об этом нам сообщил человек, который представился заведующим клуба. Он показал журналистам VIP-комнаты, в которых, по его словам, можно будет играть на "кэш", то есть на деньги. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты", - говорится в материале.

В комментарии "Слідству.Інфо" президент федерации спортивного покера Сергей Ефименко отрицает, что в новом клубе будут играть на деньги.

"Это нонсенс. Там на деньги играть не будут. Там только турниры будут проводить", - уверяет Ефименко.

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Напомним, ранее в Доме профсоюзов уже открывали сеть фаст-фуда KFC, кафе "Каратель" и L'kafa. Все они закрылись после акций протеста и крупных скандалов.

После этих инцидентов Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в этом здании — большая ошибка.