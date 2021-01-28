Покерный клуб на тысячу кв. м планируют открыть в Доме профсоюзов на Майдане, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО
Об этом в Telegram-канале сообщает "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что подвальное помещение здания площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов отдала в аренду более полутора лет назад. Судя по госреестру недвижимости, эти площади планируют использовать для работы клуба спортивного покера. Договор аренды рассчитан на 10 лет.
Как известно, во время кровавых событий 2013−2014 Дом профсоюзов был штабом участников Майдана. Во время штурма и последующего пожара там погибли люди.
"Здание стало символом Революции Достоинства. Теперь же в нем хотят открыть подпольное казино площадью тысяча квадратных метров, где играют на деньги", - говорится в сообщении.
Журналистам удалось попасть в будущий покерный клуб в Доме профсоюзов и выяснить, что там, в частности, планируют играть на деньги.
"Об этом нам сообщил человек, который представился заведующим клуба. Он показал журналистам VIP-комнаты, в которых, по его словам, можно будет играть на "кэш", то есть на деньги. Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты", - говорится в материале.
В комментарии "Слідству.Інфо" президент федерации спортивного покера Сергей Ефименко отрицает, что в новом клубе будут играть на деньги.
"Это нонсенс. Там на деньги играть не будут. Там только турниры будут проводить", - уверяет Ефименко.
Напомним, ранее в Доме профсоюзов уже открывали сеть фаст-фуда KFC, кафе "Каратель" и L'kafa. Все они закрылись после акций протеста и крупных скандалов.
После этих инцидентов Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в этом здании — большая ошибка.