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Проект "Без цензуры": Зеленский сдает суды Портнову. Как власть загоняет страну в плен судебной мафии. ВИДЕО

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Украинский суд - безжалостный и независимый... от закона и здравого смысла. И о нем сегодня - мрачный, но все же оптимистичный выпуск "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

В последние месяцы Украина находится в открытой фазе кризиса судебной системы. Окружной админсуд (он же - "вовчий") отменяет новое правописание, перераспределяет уголовные производства между силовыми органами, защищает своего председателя Павла Вовка от НАБУ и просто злорадствует над нами всеми.

Суды вместе с Офисом генпрокурора делают все, чтобы закрыть уголовное дело НАБУ против заместителя главы Офиса президента Андрея Татарова. КСУ отменяет антикоррупционную реформу, нужную для безвиза, угрожает Украине сепаратизмом и выходом областей. Судебная власть окончательно превратилась в закрытую корпорацию, которая не имеет никакого отношения к закону, а взамен обслуживает саму себя и своих кураторов.

Почему Портнов на самом деле отнюдь не выиграл суд против Минобрнауки по учебникам по истории? То есть выиграл, но не то, о чем кричит! Где наврал верный слуга "русского мира"? Действительно ли "вовчий" суд запретил отмечать памятные даты ряда исторических фигур, как например, Уласа Самчука? Почему Владимир Зеленский позволяет спруту Андрею Портнову запускать свои щупальца в тело украинского государства? И главное-почему мы все равно победим?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява ,згідно з кремлівським сценарієм,здає все набуте Україною на шляху євроінтеграціі і впевненно втілює кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь " Московію !!!)))
  • Віктор Безнос
    Папа-Кучма таким чином побудував в Україні клептократично-олігархічний устрій (в якому СБУ, міліція-поліція, прокурори та судді стали гарантією його непохитності). На жаль, без революції (тобто без силового варіанту і без допомоги США, Канади , В.Британії на першому етапі становлення Нової Держави) - об"єктивно вже не обійдемось...
  • Порохобандерівець
    Зебіли, що ж ви наробили?-
    Поля і ріки, всю красу,
    І мову, і синів могили
    Ви продали за ковбасу.

    Небесна Сотня вже забута,
    Портнов банкує, сіє страх
    Пожежі, віруси і скрута
    І подив лиш в тупих очах....

    ;Не те від Вовіка чекали;-
    Та йдійть ви на хє...., не пи...іть,
    Усе свідомо ви просрали,
    Ще раз на путіна ідіть!

    На хліб вам мову не намажеш?-
    Так хліб іде ваш за кордон,
    Тупому ж бидлу що докажеш?-
    ;Мальдіви, газ, баригу вон;

    А спецрезерв, що на всі сили
    Штовхав Радуцкій- то пусте,
    ;Субсидій би не одмінили
    І шоб купить оте, і те;...

    Прохихотіли на ;Кварталі;
    ;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
    Взяли ви в руки замість сталі
    Роялегральний орган ЗЕ.
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