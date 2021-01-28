Проект "Без цензуры": Зеленский сдает суды Портнову. Как власть загоняет страну в плен судебной мафии. ВИДЕО

Украинский суд - безжалостный и независимый... от закона и здравого смысла. И о нем сегодня - мрачный, но все же оптимистичный выпуск "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

В последние месяцы Украина находится в открытой фазе кризиса судебной системы. Окружной админсуд (он же - "вовчий") отменяет новое правописание, перераспределяет уголовные производства между силовыми органами, защищает своего председателя Павла Вовка от НАБУ и просто злорадствует над нами всеми.

Суды вместе с Офисом генпрокурора делают все, чтобы закрыть уголовное дело НАБУ против заместителя главы Офиса президента Андрея Татарова. КСУ отменяет антикоррупционную реформу, нужную для безвиза, угрожает Украине сепаратизмом и выходом областей. Судебная власть окончательно превратилась в закрытую корпорацию, которая не имеет никакого отношения к закону, а взамен обслуживает саму себя и своих кураторов.

Почему Портнов на самом деле отнюдь не выиграл суд против Минобрнауки по учебникам по истории? То есть выиграл, но не то, о чем кричит! Где наврал верный слуга "русского мира"? Действительно ли "вовчий" суд запретил отмечать памятные даты ряда исторических фигур, как например, Уласа Самчука? Почему Владимир Зеленский позволяет спруту Андрею Портнову запускать свои щупальца в тело украинского государства? И главное-почему мы все равно победим?

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