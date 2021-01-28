Из снегового плена на трассе в Одесской области освобождена почти тысяча людей, - ГСЧС. ВИДЕО

Подразделения спасателей Одесского облуправления ГСЧС вытащили в течение суток из снежного плена почти тысячу человек, в том числе 13 детей.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщили в пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

"За период непогоды осуществлено 63 выезда на изъятие автотранспортной техники и расчистки дорог. Благодаря этому изъяты из сложных участков автодорог 385 единиц техники, оказана помощь 995 лицам, в том числе 13 детей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для оказания помощи людям, которых освободили из снежных заносов работают 2 стационарные и 1 передвижной пункт обогрева, пункт питания на триста шестом километре автотрассы Одесса-Киев.



Подразделения ГСЧС также привлекаются к распилу и уборке поваленных деревьев с проезжей части автодорог и придомовых территорий.

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